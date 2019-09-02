Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Lemina İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdiği Mario Lemina İstanbul'a geldi. İşte o anlar...
Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Lemina İstanbul'da02.09.2019 13:57
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