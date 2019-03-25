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Galatasaray'ın 'ibrasızlık' kaosunda büyük gün!

25.03.2019 14:44

Galatasaray'da ibrasızlık kaosu sonrası Mustafa Cengiz basın toplantısı düzenleyecek. Mustafa Cengiz'in 25 Mart günü saat 14.30'da yapacağı basın toplantısı 15.30'da ertelendi.


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