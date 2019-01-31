Galatasaray'dan forvet paylaşımı

Uzun süredir forvet arayışı içerisinde olan ve taraftardan yoğun eleştiri alan Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde Kostas Mitroglou ve Diagne'yi kadrosuna kattı. Resmi açıklamaların ardından Galatasaray resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda '#ŞampiyonlukYolunda yeni forvetlerimiz!' denildi.
Galatasaray'dan forvet paylaşımı31 Ocak 2019, Perşembe
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