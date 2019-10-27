Galatasaray'dan flaş Radamel Falcao açıklaması! 27.10.2019 22:03

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi. Dev derbide Galatasaray'ın yıldız ismi Falcao'nun neden oynamadığı merak konusu olurken sağlık ekibinden kritik bir açıklama geldi.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yendi. Dev derbide Galatasaray'ın yıldız ismi Falcao'nun neden oynamadığı merak konusu olurken sağlık ekibinden kritik bir açıklama geldi.



FALCAO'NUN TEDAVİSİ BİTTİ

Kulüp doktoru Falcao'nun şu an itibariyle oynamasının risk teşkil etmediğini ancak oyuncunun ağrılarının olduğunu belirterek oynamadığını açıkladı.

DİĞER OYUNCULAR OYNUYOR

Öte yandan Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce Falcao'nun durumuna benzer oyuncuların olduğu ve onların maçlara çıktığını belirtti.