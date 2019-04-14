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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı öncesi Melo paylaşımı

14.04.2019 14:10

Süper Lig'de 28. haftanın en kritik mücadelesi olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi sarı kırmızılı ekip sosyal medyadan eski oyuncusu Felipe Melo'nun derbiye özel videosunu paylaşarak mesaj verdi.


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