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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş MHK hamlesi

15.04.2019 16:21

Son dakika haberine göre Galatasaray yönetimi Fenerbahçe derbisi sonrası harekete geçti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay saat 16.00'da MHK Başkanı Sabri Çelik ile görüşecek.


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