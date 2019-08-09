Galatasaray'da Ait Bennasser sesleri | Galatasaray son dakika transfer haberleri 09.08.2019 15:42

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha arayışlarını sürdürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Seri'nin yanına partner arayan sarı-kırmızılı ekip Monaco'da forma giyen Faslı orta sahayı gündemine aldı.

Sarı-Kırmızılı ekip Falcao transferinde mutlu sona yaklaşırken, orta saha için arayışlar devam ediyor.

Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut ikilisi Falcao transferine nokta koymak için Fransa'ya giderken, masada Falcao'dan başka bir ismin daha bulunduğu öğrenildi.

Seri'nin yanına mutlaka bir takviye isteyen Fatih Terim'in raporu doğrultusunda arayışlar devam ederken, Monaco'nun Faslı orta saha oyuncusu Ait Bennasser gündeme geldi.

Albayrak'ın, orta sahanın ortasında oynayan 23 yaşındaki futbolcu için Monaco'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

Galatasaray'ın scout ekibinden de geçer not alan futbolcunun, Seri'nin partneri olması bekleniyor.

AIT BENNASSER KİMDİR?

1996 doğumlu Faslı futbolcu 2016 yılında 3 milyon euro bedelle Monaco'ya transfer oldu.

Daha sonra sırasıyla Nancy, Caen ve Saint-Etienne'ye kiralanan orta saha Fransa Ligue 1'de 79 maça çıktı.

Bu maçlarda toplam 3 gol 3 asist üreten isim, 9 sarı kart gördü.

Piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro olan Bennasser, pas oyununa yatkınlığı ile tanınıyor.

Yıldız oyuncunun adı geçtiğimiz yıl Arsenal ile de anılmıştı.