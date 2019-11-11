Galatasaray'a büyük şok! Andone'nin ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi 11.11.2019 18:27

Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle oynamadığı Sarı- Kırmızılılar'da bir diğer santrfor Florin Andone de sakatlık geçirdi. G.Antep maçında sakatlanarak oyundan çıkan Andone'nin ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Spor Ajansı'nda Setenay Cankat'ın konukları, Savaş Çorlu ve Ender Alkan oldu. Çorlu ve Alkan, Galatasaray'ın Gazişehir FK ile oynadığı maçta sakatlanan Andone'nin durumunu değerlendirdi.