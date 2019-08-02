Galatasaray'a 14 milyon €'luk büyük müjde! Diagne Al Rayyan ile anlaştı 02.08.2019 09:56

Galatasaray, Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro’ya aldığı yıldız golcü Diagne için Katar ekibi Al Rayyan ile el sıkıştı. Transferin açıklanması bekleniyor. G.Saray, Diagne’yi transferi sonrası Falcao ve Banega için daha somut adımlar atacak. Taraftar bu gelişmeden memnun.