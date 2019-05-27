Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye ağır gönderme! | Video 27.05.2019 21:50

Fatih Terim sosyal medya hesabı üzerinden gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Ezeli rakipleri Fenerbahçe başta olmak üzere sezon içerisinde karşı karşıya geldiği kulüplere de eleştirilerde bulundu. Terim, "Rütbemiz bile farklı! İçinde bulundukları durum çok acı!" ifadelerini kullandı. Terim, yeni sezon ve transfer çalışmalarından da bahsetti.