Fatih Terim sosyal medya hesabı üzerinden gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Ezeli rakipleri Fenerbahçe başta olmak üzere sezon içerisinde karşı karşıya geldiği kulüplere de eleştirilerde bulundu. Terim, "Rütbemiz bile farklı! İçinde bulundukları durum çok acı!" ifadelerini kullandı. Terim, yeni sezon ve transfer çalışmalarından da bahsetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye ağır gönderme!27.05.2019 21:50
- Müge Anlı’da aranan Ecrin bebekten acı haber! Ecrin Kurnaz’ın cansız bedenine ulaşıldı | Video
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye ağır gönderme!
- Başkan Erdoğan sahilde iftar saatini bekleyen vatandaşlarla buluştu
- Samsun'da kaybolan Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı
- Başkan Erdoğan'dan Zeytinburnu’nda sürpriz ziyaret | Video
- Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 7 kişi tutuklandı
- Lüks aracıyla yol kesip drift yapan sürücü yakalandı
- Beşiktaş'taki İş insanı cinayetinde flaş gelişme! Sır perdesi aralandı
- Avusturya'da Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet düştü
- Yeni askerlik sisteminde personel avantajları neler? Askerliğini 6 ay uzatanın ne avantajları var? İşte yeni askerlik sisteminde personel avantajları | Video
- Şanlıurfa’da akılalmaz olay! Polisten kaçmak için suya atladı kıyıya yanaştığında ise...
- Yalova'da aile boyu vahşet! Baba azmettirdi, hala ve enişte boğarak öldürdü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.