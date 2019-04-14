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Galatasaray taraftarı Kadıköy'e böyle gitti

14.04.2019 16:47

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Galatasaray'da sarı kırmızılı taraftarlar Kadıköy'e otobüslerle hareket etti.


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