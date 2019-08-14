Galatasaray Roma'da forma giyen Steven Nzonzi transferini bitirdi (Video) 14.08.2019 14:02

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Seri'nin yanına partner arayan sarı-kırmızılı ekip Roma'nın Fransız orta sahası Nzonzi'yi bitirdi. İtalyan kaynaklar anlaşmayı duyururken, Nzonzi'nin birkaç gün içerisinde İstanbul'a geleceği belirtildi. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet transferine odaklanırken yeni bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

Son günlerde Radamel Falcao için olanaklarını seferber eden sarı-kırmızılı yönetim, arka planda bir yıldızın daha transferini bitiriyor.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Roma forması giyen Steven Nzonzi'nin transferinde büyük aşama kaydetti.

Diğer yandan gazeteci Gianluca Di Marzio da verdiği bilgilerde sarı-kırmızılıların, Roma'ya kiralama teklifinde bulunduğunu ve oyuncunun maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

Di Marzio'nun paylaştığı bilgilere göre, oyuncunun sözleşme detayları şöyle;

- Galatasaray Nzonzi'yi iki yıllığına kiralayacak

- Kiralama bedeli ödenmeyecek

- Sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun maaşının tamamını karşılayacak

Nzonzi'nin de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasından dolayı sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı belirtildi.

Transferde anlaşmanın sağlandığı ve son detayların görüşüldüğü ifade edilirken, yakın zamanda nokta konulması bekleniyor.

2018'de Dünya Şampiyonu olan Fransa Milli Takımı'nda yer alan Nzonzi, geçtiğimiz sezon Roma'da 39 maça çıktı. 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.