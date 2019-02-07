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Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

07 Şubat 2019, Perşembe

Galatasaray kulübü, Hatayspor maçındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.


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