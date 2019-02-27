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Galatasaray Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçti! Hatayspor 0-1 Galatasaray

27.02.2019 14:34

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final için sahaya çıkıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, Hatayspor'a konuk oluyor. Galatasaray, karşılaşmanın 21. dakikada Muğdat'ın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu golden sonra VAR'a gitti. Emre Taşdemir'in golden önce topu elle alıp almadığını kontrol etti. Hakem VAR incelemesi sonrası golü geçerli saydı.


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