Galatasaray Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçti! Hatayspor 0-1 Galatasaray

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final için sahaya çıkıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, Hatayspor'a konuk oluyor. Galatasaray, karşılaşmanın 21. dakikada Muğdat'ın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu golden sonra VAR'a gitti. Emre Taşdemir'in golden önce topu elle alıp almadığını kontrol etti. Hakem VAR incelemesi sonrası golü geçerli saydı.
Galatasaray Muğdat Çelik'in golüyle 1-0 öne geçti! Hatayspor 0-1 Galatasaray27.02.2019 14:34
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