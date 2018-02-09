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Galatasaray kırmızı kart bekledi

08 Şubat 2018, Perşembe
29. dakikada Gomis'in ceza sahası dışında yerde kaldığı pozisyonda sarı kırmızılılar Selim Ay'ın son adam olması gerekçesiyle kırmızı kart bekledi.
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