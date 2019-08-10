Galatasaray Falcao transferinde son harekatın startını verdi! Abdurrahim Albayrak Fransa'ya gitti 10.08.2019 09:41

Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut imzaları attırmaya gitti. 15.05 uçağıyla Nice’e, kara yoluyla da Monaco’ya geçen ikili önce Falcao ile bir araya geldi... Albayrak anlaşmaya varılan Kolombiyalı futbolcuyla ilk kez yüz yüze görüşme yaptı. Monaco ile de masaya oturan ikili 48 saat içinde Falcao ile birlikte İstanbul'a geri dönecek.

CİMBOM uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Radamel Falcao için 3. ve son operasyona başladı. İkinci Başkan Abdurahim Albayrak ve en başından bu yana görüşmeleri yürüten menajer Ahmet Bulut, Fransa'ya gitti. İkili dün 15.05 uçağıyla ilk olarak Nice'e gitti.

FALCAO İLE İLK KEZ YÜZ YÜZE

KARA yoluyla da Monaco'ya geçen Albayrak ve Bulut, Falcao ile bir araya geldi. Albayrak anlaşma sağlanan Kolombiyalı yıldızla ilk kez yüz yüze görüştü.

ALACAKLARI ÖDE, BONSERVİSİ AL!

Monaco ile masaya oturan ikili tüm pürüzleri çözdü. Alınan bilgilere göre G.Saray, Falcao'nun 2-3 milyon Euro civarındaki alacaklarını ödeyecek. Monaco da oyuncusunu serbest bırakacak.

DÖNÜŞÜ ÖZEL UÇAKLA YAPACAKLAR!

DÖNÜŞ biletlerini almayan Abdurrhaim Albayrak ve Ahmet Bulut'un 48 saat içinde işi bitirmesi ve Radamel Falcao'yu özel uçakla İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

DÜN Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak'ın çok neşeli olması dikkat çekti. Albayrak'ın yanında menajer Ahmet Bulut da yer aldı.