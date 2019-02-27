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Galatasaray Emre Akbaba'nın golüyle 2-0 öne geçti! Hatayspor 0-2 Galatasaray

27.02.2019 15:36

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final için sahaya çıkıyor. İlk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, Hatayspor'a konuk oluyor. Galatasaray, karşılaşmanın 53. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle karşılaşmada 2-0 öne geçti.


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