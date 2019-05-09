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Galatasaray Divan Kurulu toplantısında skandal sözler

09.05.2019 04:41

Galatasaray'ın Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak'ın yaptığı konuşma büyük tepki çekti. Kürsüye çıkan Hayri Kozak,  İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için Ekrem İmamoğlu'na destek vererek spora siyaset karıştırdı.


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