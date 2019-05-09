Galatasaray Divan Kurulu toplantısında skandal sözler

Galatasaray'ın Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak'ın yaptığı konuşma büyük tepki çekti. Kürsüye çıkan Hayri Kozak, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için Ekrem İmamoğlu'na destek vererek spora siyaset karıştırdı.
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında skandal sözler09.05.2019 04:41
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