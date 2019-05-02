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Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

02.05.2019 12:29

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 31. haftanın en kritik mücadelesi olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip maçın hakemi Bülent Yıldırım oldu.


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