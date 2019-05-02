Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu 02.05.2019 12:29

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 31. haftanın en kritik mücadelesi olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip maçın hakemi Bülent Yıldırım oldu.