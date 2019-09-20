Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sicil yanıtı 20.09.2019 18:36

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkındaki 'sicil' açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Fatih Terim'in ardından Ali Koç'a bir yanıt da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den geldi. İşte Mustafa Cengiz'in o sözleri.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan söz düellosuna sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz'de katıldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Cengiz, ezeli rakip Fenerbahçe ile yaşanan süz düellosunu da masaya yatırdı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gereken yanıtı verdiklerini ima eden Cengiz, "Bize saldıran yöneticiye usulünce yanıt verdik.

Herkese saygı duyuyoruz. Kimseye hiçbir camiaya laf etmeyiz. Kimseden de çekinmeyiz, bunu da herkes bilir" dedi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu tip söylemlerden kaçınmamız gerek. Biz Anadolu kulüpleri ile birlikte maç izleyen bir nesiliz.

Çok kritik bir noktaya geldik. Ülke puanında geriledik, Şampiyon takımımızın ön eleme oynayacağı, kaç ön eleme oynayacağının tartışıldığı bir dönemdeyiz."

"Türk futbolunda kavga ve kaos istemiyoruz. Bu tip olaylarda ilk taşı kim attı, ilk kanı kim akıttı ona iyi bakmak lazım.

Bize saldıran yöneticiye usulünce yanıt verdik. Herkese saygı duyuyoruz. Kimseye hiçbir camiaya laf etmeyiz. Kimseden de çekinmeyiz, bunu da herkes bilir."

"Yurt dışında Galatasaray'a herkes bir saygı çerçevesi içerisinde. Biz Brugge'da iken tarihi bir an yaşandı kent için.

Kente bir hava geliyor. Bu bir güzellik. Galatasaray ve Türk futbolu, Avrupa insanına, ülke insanına olumlu katkılar verecek hale gelmeli. Kişisel çekişmelerden kaçınmalıyız."

"Rakibe saygı kendine saygıdır. Biz bütün rakiplere saygı duyuyoruz. Biz en başarılı olunacağı şekilde, tutum belirlemeye çalışıyoruz."