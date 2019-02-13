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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Trabzon'a haksızlık yapıldı

13.02.2019 10:17

“Maçı izlerken Trabzonspor’a haksızlık yapıldığını gördüm. Trabzon, futbol şehridir, çok değerli bir markadır. Biz niye onlara haksızlık yapılsın isteyelim ki. Galatasaray'a karşı bir cephe var. Milli marş olayı gündeme getiriliyor. Senfoni Orkestrası'na girecek insan mı arıyoruz, yoksa futbolcu mu arıyoruz?"


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