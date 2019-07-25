Galatasaray Augsburg maçı canlı anlatım izle | Hazırlık maçı 25.07.2019 18:15

Galatasaray Augsburg maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Almanya temsilcisi Augsburg ile karşı karşıya geliyor. Son şampiyon Galatasaray'ın hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Galatasaray Augsburg hangi kanalda? 2019 GS Augsburg hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY AUGSBURG MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray-Augsburg maçı hangi kanalda? 2019-2020 sezonu öncesinde hazırlıklarına devam eden Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile mücadele edecek. İlk hazırlık maçını RB Leipzig ile yapan ve bu karşılaşmadan 3-2 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da hedef galibiyet olacak. Peki, Galatasaray Augsburg maçı hangi kanalda? 2019 GS Augsburg hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Augsburg arasındaki maç heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray - Augsburg maçı 25 Temmuz 2019 Perşembe günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Karşılaşma D Smart'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

AUGSBURG HAKKINDA

2010-2011 sezonunda tarihinde ilk kez Almanya Bundesliga'ya yükselen kırmızı-beyazlı ekip, 1907'de kurulmasıyla başlayan 111 yıllık tarihinin en büyük başarısına 2014-2015 sezonunda ligi beşinci bitirerek uzandı. O tarihten bu yana inişli çıkışlı bir profil çizen ekip yine de Almanya futbolunun tepesinde kalıcı olmayı başaran ekiplerden birine dönüştü.

Nisan 2019'da takımın başına Martin Schmidt'i getiren Augsburg yeni sezonda yeni teknik direktörüyle beyaz bir sayfa açma hedefiyle 2019-2020 sezonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Augsburg'la ile Galatasaray ilk kez karşı karşıya gelecek

GALATASARAY, BORDEAUX İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampta bulunan Galatasaray, Bordeaux ile özel maçta karşılaşacak.

Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki mücadele, 28 Temmuz Pazar günü TSİ 17.30'da başlayacak.

Bordeaux, 20 takımlı Fransa Birinci Futbol Ligi'ni (Ligue 1) geride kalan sezonu 41 puanla 14. basamakta tamamladı.

Galatasaray ile Bordeaux, daha önce Avrupa kupalarında 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların ikisini Fransız ekibi kazanırken ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bir maç da Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Avrupa'daki ilk deneyimini 2012-2015 yılları arasında formasını giydiği Bordeuax ile yaşayan Brezilyalı oyuncu Mariano Filho da eski takımına karşı mücadele edecek.

Galatasaray, ayrıca 11 Ağustos'ta İtalya'nın Fiorentina takımıyla hazırlık maçı yapacak.