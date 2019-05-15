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Galatasaray - Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası finali 2018 (özet)

15.05.2019 20:03

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Galatasaray ile Akhisarspor kupa finalinde Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele öncesi geçen seneki kupa finalini sizler için derledik. İşte Galatasaray - Akhisarspor 2018 kupa finali...


57. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY'IN!

57. Ziraat Türkiye Kupası'nı Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray kazandı. İşte Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan, nefes kesen Akhisarspor- Galatasara karşılaşmasının geniş özeti ve Galatasaray'ın kupayı kaldırdığı anlara dair görüntüler...

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