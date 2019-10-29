Galata Kulesi, Cumhuriyetin ilanının 96. yılı dolayısıyla kırmızı beyaza büründü 29.10.2019 12:10

Cumhuriyetin ilan edilişinin 96. yılında okullarda ve meydanlarda birçok kutlama planlandı. Türkiye’deki tüm belediyeler, valilikler ve cumhurbaşkanlığı etkinlik takvimlerini paylaştı. Cumhuriyetin ilanının 96. yılı dolayısıyla Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı. İşte Galata Kulesi'ndeki mest eden görüntü...