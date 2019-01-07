Gabon'da askeri darbe girişimi sonrası halk sokakta

Afrika ülkesi Gabon'da darbe girişimi yaşanıyor. Ordu sabah saatlerinde ulusal radyondan darbe bildirisini okudu. Devlet Başkanı Ali Bongo'nun ise azlediğini açıkladı. Gabon hükümet sözcüsü ise darbe girişimi yapan askerlerin yakalanarak girişimin önlendiğini duyurdu. "Ulusal Restorasyon Konseyi" adlı darbeci grubun darbeye kalkışması sonrası Gabon halkı meydanlara indi.
Gabon'da askeri darbe girişimi sonrası halk sokakta07 Ocak 2019, Pazartesi
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