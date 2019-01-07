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Gabon'da askeri darbe girişimi

07 Ocak 2019, Pazartesi

Afrika ülkesi Gabon'da darbe girişimi yaşanıyor. Ordu sabah saatlerinde ulusal radyondan darbe bildirisini okudu. Devlet Başkanı Ali Bongo'nun ise azlediğini açıkladı.


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