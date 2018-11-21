Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo 25 gündür kayıp! Cemal Kaşıkçı gibi öldürüldü mü?

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo 24 Ekim'de ülkesinden ayrılıp Çöl Davosu adlı zirveye katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmişti. Zirve sonrası Gabon Cumhurbaşkanı ortadan kayboldu, hastanede olduğu iddia edilse de aradan geçen neredeyse bir aylık sürede kendisinden somut bir haber alınamadı.
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