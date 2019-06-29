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G20'deki Erdoğan - Trump görüşmesi başladı

29.06.2019 07:41

G-20 kapsamında Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşüyor. Erdoğan, Trump görüşmesinde S-400 gerilimi ve Suriye ile Münbiç'teki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.


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