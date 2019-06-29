G20'deki Erdoğan - Trump görüşmesi başladı

G-20 kapsamında Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşüyor. Erdoğan, Trump görüşmesinde S-400 gerilimi ve Suriye ile Münbiç'teki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
G-20 kapsamında Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüşüyor. Erdoğan, Trump görüşmesinde S-400 gerilimi ve Suriye ile Münbiç'teki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.