Futbolcularını tokatlayan antrenörden David Beckham'lı cevap 25.10.2019 16:59

osyal medyada soyunma odasında futbolcularına attığı tokatla gündem olan Antrenör Halit Kurt, “Alex Ferguson’un da David Beckham’a terlik attığını biliyoruz. Oyuncularımla aramda ağabey-baba ilişkisi var” dedi.

Sosyal medyada soyunma odasında futbolcularına attığı tokatla gündem olan Antrenör Halit Kurt, "Alex Ferguson'un da David Beckham'a terlik attığını biliyoruz. Oyuncularımla aramda ağabey-baba ilişkisi var" dedi.

Soyunma odasında futbolcularını tokatladığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada gündem olan ve tepkileri üzerine çeken Meysuspor Antrenörü Halit Kurt, o gün yaşananları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Videonun 3 sezon öncesine ait olduğunu söyleyen Kurt, "Bahsi geçen video 3 sezon öncesine ait. Meysuspor-Kayseri İdmanyurdu U-19 müsabakasının devre arası görüntüleri. Orada olan bir oyuncu çekmiş. Kendi aralarında öyle duruyordu ama bugün servis edilmesi bana çok manidar geldi. 3-1 mağlup durumda soyunma odasına girmiştik. Soyunma odasında bir şekilde takıma müdahale etmem gerekiyordu ki bu şekilde etmiş oldum.

Maçı da 5-3 biz kazandık. İşin orasında değilim ama bazen antrenörün bir yaptırımı ya da disiplin anlayışıyla ilgili tezahürleri olabiliyor. Bu da onlardan biri. Oyuncularımın tamamıyla bir aile ortamında görüşüyoruz. Yıllardır bir aile ortamında çalışıyoruz. 25 yıllık antrenörlük hayatımda bu hep böyle oldu. İlk günki başladığım heyecanla aynı bu işi sürdürüyorum. Fatih Terim'in dediği gibi; 'disiplin avucunuzdaki kuşa benzer, bırakırsanız kaçar, sıkarsanız ölür.' Antrenmanlarda da bazen koşu, şınav cezası ve antrenmandan gönderme gibi cezalar olabiliyor ama bu müsabaka esnası olduğu için devre arasında öyle bir durum oldu. Bu anlamda özür diliyorum. Özellikle orada geçen 2 kelime için" ifadelerini kullandı.