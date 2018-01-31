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Furkan Vakfı'na operasyon

30 Ocak 2018, Salı
Adana, Niğde ve Elazığ'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda vakfın kurucusu olan FETÖ ve PYD yanlısı Alpaslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
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