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Fuller teröristbaşı Gülen'i nasıl keşfetti?

19 Aralık 2017, Salı
Stratejist William Engdahl, A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. CIA, Gülen planını nasıl devreye soktu? Fuller teröristbaşı Gülen'i nasıl keşfetti? İşte CIA-FETÖ iş birliğinin perde arkası...
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