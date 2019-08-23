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Fuhuş yapma bahanesiyle 40 ayrı ilde 104 vatandaşı dolandırdılar

23.08.2019 02:57

Sakarya polisinin düzenlediği operasyonla, 104 vatandaşı fuhuş bahanesiyle toplam 40 bin TL dolandıran 4 şüpheli Denizli’de yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki tamamlanan işlemleri sonrasında 23 Ağustos Cuma günü Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceği öğrenildi.


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