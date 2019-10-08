Fuat Oktay'dan Suriye operasyonu açıklaması: Türkiye, tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir 08.10.2019 11:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak harekata ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, ''Uluslararası camiaya mesajımız nettir; Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir. Söz konusu Türkiye'nin güvenliği olduğunda Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi Türkiye kendi yolunu kendi belirler kendi göbeğini kendisi keser'' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da Gazi Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Oktay, Fırat'ın doğusuna yapılması beklenen operasyona ilişkin şöyle konuştu:

''Fırat Kalkanı ve Afrin güvenli bölgelerine 370 bin mülteci Türkiye'den gönüllü geri dönüş yapmıştır. Şimdi sıra Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeyi oluşturmaktadır. Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır.

Uluslararası camiaya mesajımız nettir; Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir. Söz konusu Türkiye'nin güvenliği olduğunda Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi Türkiye kendi yolunu kendi belirler kendi göbeğini kendisi keser, hiçbir şartla da kendi sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru ve terör devleti oluşturulmasına asla ve asla müsaade etmez. Bedeli ne olursa olsun.''