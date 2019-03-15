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Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya gidiyor

15.03.2019 18:17

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya gidiyor.


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