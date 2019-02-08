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FSM'de intihar girişimi! Trafik kilit

08.02.2019 17:43

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu yaşanıyor.


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