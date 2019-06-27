FSM Köprüsü'nde onarım yoğunluğu! İşte İstanbullular için alternatif yollar (Video) 27.06.2019 17:08

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) çalışma nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Köprüdeki bu çalışma trafikte yoğunluğa neden olurken, İstanbulluların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelmesi sonucu burada da zaman zaman trafik oluştu. İşte İstanbullular için alternatif güzergahlar...