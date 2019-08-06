FSM Köprüsü'nde makas atan motosikletli maganda kameralarda

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kendi canını ve diğer araçlarda bulunan insanların canını hiçe sayan motosikletli maganda, köprü boyunca makas atarak ilerledi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, defalarca makas atarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla kaydederek, sosyal medyadan paylaştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, araçların arasından makas atarak ilerledi. Araçların yakınından geçen motosikletli, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sürücü, bu anları kask kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Motosikletli, defalarca makas attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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