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Freni patlayan kamyon dehşeti kamerada

13 Kasım 2018, Salı

Beykoz’da freni boşalan kamyon önce otomobillere çarptı, ardından bir kuyumcu dükkanına girme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Rampa aşağı inen bir kamyon, freni boşalınca kontrolden çıkarak park halindeki araçlara ve seyir halindeki bir araca çarptı. Daha sonra bir kuyumcu dükkanına giren kamyon ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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