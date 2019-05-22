İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü, fren ile gazı karıştırınca yol kenarındaki markete girdi. Kadın sürücü kaza sonucu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, marketteki birçok ürün kullanılamaz hale geldi.
Fren yerine gaza basan sürücü markete girdi22.05.2019 09:40
- "Türkiye İttifakı" pozu, CHP'nin ittifak ortağı HDP ile İYİ Parti'yi rahatsız etti
- Fren yerine gaza basan sürücü markete girdi
- Milli Savunma Bakanı Akar: ABD Mart ayında yeni bir "patriot" teklifi verdi
- Bakan Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama
- Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı | 22 Mayıs Çarşamba hava durumu
- Elazığ'da FETÖ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı
- Son dakika... İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki çocuktan çok acı haber
- Dominik Cumhuriyeti’nde helikopter düştü! Ünlü iş insanı öldü
- Hatay'da korkunç olay! En acı kaza: Fren yerine gaza basınca kızını ezdi
- Son dakika... İstanbul'da inşaat çukurunda can pazarı! 10 yaşında çocuk...
- CHP’lilerin çarpıttığı Serhan Seyhan- Erkan Karaarslan görüşmesinin perde arkası
- ABD'de bir ilk yaşandı! Müslüman vekiller ABD Kongresinde iftar verdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.