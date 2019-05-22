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Fren yerine gaza basan sürücü markete girdi

22.05.2019 09:40

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü, fren ile gazı karıştırınca yol kenarındaki markete girdi. Kadın sürücü kaza sonucu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, marketteki birçok ürün kullanılamaz hale geldi.


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