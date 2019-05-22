Fren yerine gaza basan sürücü markete girdi 22.05.2019 09:40

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü, fren ile gazı karıştırınca yol kenarındaki markete girdi. Kadın sürücü kaza sonucu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, marketteki birçok ürün kullanılamaz hale geldi.