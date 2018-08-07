Fren yerine gaza basan kadın sürücü markete daldı 07 Ağustos 2018, Salı

Kolombiya’da fren yerine gaza basan kadın sürücü, otomobiliyle markete daldı. Olayda, aracın raflara sıkıştırdığı kadın ve oğlu yaralandı. Yaralılar kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, sürücü de gözaltına alındı. Olaysa saniye saniye marketin güvenlik kamerasına yansıdı.