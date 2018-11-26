Fransız polisinin saldırdığı A Haber muhabiri o anları anlattı

Fransız polisi başkent Paris'teki olayları haber yapmak için olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Gizem Adal'a gaz bombası ile saldırdı. Adal, 'Basın mensubu olduğumuzu söylememize rağmen Fransız polisi bunu umursamadı ve beni yaraladı' dedi. Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden Avrupa bu olay ile bir kez daha iki yüzlülüğünü ortaya koymuş oldu. Gizem Adal o anları anlattı.
Fransız polisinin saldırdığı A Haber muhabiri o anları anlattı26 Kasım 2018, Pazartesi
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