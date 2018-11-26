Haberler Web TV Fransız polisinin saldırdığı A Haber muhabiri o anları anlattı

Fransız polisinin saldırdığı A Haber muhabiri o anları anlattı

26 Kasım 2018, Pazartesi

Fransız polisi başkent Paris'teki olayları haber yapmak için olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Gizem Adal'a gaz bombası ile saldırdı. Adal, 'Basın mensubu olduğumuzu söylememize rağmen Fransız polisi bunu umursamadı ve beni yaraladı' dedi. Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden Avrupa bu olay ile bir kez daha iki yüzlülüğünü ortaya koymuş oldu. Gizem Adal o anları anlattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları