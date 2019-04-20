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Fransız polisinden kötü muamelenin görüntülenmesini engellemek için ilginç yöntem

20.04.2019 19:13

Sarı Yelekliler eylemleri sırasında çok sayıda gazeteciyi plastik mermiyle yaralayan ve kelepçeleyerek yaka paça gözaltına alan Fransız polisi, olayla ilgili görüntü alınmasını engellemek için de ilginç bir yönteme başvurdu. Fransız polisi görüntü almaya çalışan kameralara ışıldak tutarak olaylarla ilgili görüntü alınmasını engelledi.


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