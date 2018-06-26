Fransız kanalından skandal yayın! 26 Haziran 2018, Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran zaferi Türkiye düşmanlarına battı! Türkiye'deki seçimleri konu alan yayına katılan bir PKK'lı gazeteci bölgede seçim gözlemi yapacak yabancıların tutuklandığını ancak kırsalda silahları ve paramiliter savaşçıları olduğu için baskı kurabildiklerini söyledi.