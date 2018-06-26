Fransız kanalında FETÖ propagandası

Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen Fransız televizyonları ne yapacağını şaşırdı. Fransız kanalından yapılan yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoriterliği vurgulu alt yazıyla bir FETÖ'cünün yorumuna yer veriliyor.
Fransız kanalında FETÖ propagandası26 Haziran 2018, Salı
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