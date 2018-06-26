Yol Durumu

Fransız kanalında FETÖ propagandası

26 Haziran 2018, Salı

Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen Fransız televizyonları ne yapacağını şaşırdı. Fransız kanalından yapılan yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoriterliği vurgulu alt yazıyla bir FETÖ'cünün yorumuna yer veriliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları