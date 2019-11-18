Fransız kadın, yüzlerce terör örgütü PKK seviciyi rezil etti 18.11.2019 18:15

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, örgüt paçavralarıyla Fransa'da Türkiye'yi protesto ederken, terör yandaşlarını şoke eden bir olay yaşandı. Bir Fransız kadın terör örgütü yandaşlarının yanına yaklaşarak "PKK teröristtir" deyip daha sonra "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağırdı.