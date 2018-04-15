Yol Durumu

Fransız Bakan füzelerin Suriye'ye fırlatılma anını paylaştı

14 Nisan 2018, Cumartesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye saldırı emri vermesinin ardından ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'yi hava harekatıyla vurdu. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise, sosyal medya hesabından Suriye'ye yönelik füzelerin ilk fırlatma anını gösteren görüntüleri yayınladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları