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Fransa'nın Lyon Üniversitesi'nde patlama!

17 Ocak 2019, Perşembe

Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Lyon Üniversitesi'nde patlama meydana geldi. Patlamanın gazdan kaynaklandığı belirtiliyor. Çatıdaki patlama amatör kamera tarafından görüntülendi.


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