Haberler Web TV Fransa'daki Notre Dame Katedrali yangınında flaş gelişme

Fransa'daki Notre Dame Katedrali yangınında flaş gelişme

16.04.2019 13:53

Son dakika haberine göre, Fransa'da dün yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen yüzlerce yıllık Notre Dame Katedrali'ndeki yangının kundaklama sonucu başladığına dair herhangi bir belirtinin olmadığı açıklandı. Açıklamayı yapan Paris Cumhuriyet Başsavcısı Remy Heitz, yaşanan felaketin "muhtemelen" bir kaza sonucu gerçekleştiğini açıkladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları