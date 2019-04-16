Fransa'daki Notre Dame Katedrali yangınında flaş gelişme 16.04.2019 13:53

Son dakika haberine göre, Fransa'da dün yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen yüzlerce yıllık Notre Dame Katedrali'ndeki yangının kundaklama sonucu başladığına dair herhangi bir belirtinin olmadığı açıklandı. Açıklamayı yapan Paris Cumhuriyet Başsavcısı Remy Heitz, yaşanan felaketin "muhtemelen" bir kaza sonucu gerçekleştiğini açıkladı.