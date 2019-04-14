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Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri sürüyor

14.04.2019 09:38

Fransa'da 5 aydır süren Sarı Yelekliler eylemlerinde bu kez Toulouse şehri seçildi. 22'ncisi düzenlenen eylemlerde çevreye büyük zarar verildi.


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