Fransa'da 5 aydır süren Sarı Yelekliler eylemlerinde bu kez Toulouse şehri seçildi. 22'ncisi düzenlenen eylemlerde çevreye büyük zarar verildi.
Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri sürüyor14.04.2019 09:38
- Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri sürüyor
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! Bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan 2019 hava durumu
- Tuzla Piyade Okulu'nda yangın: 2 yaralı
- Dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı! İşte o anlar
- Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'a eşi İman Elbani'den doğum günü sürprizi
- Yer: Erzurum... Ortalık savaş alanına döndü! Taş, sopa, pompalı tüfek...
- Tribünlerde mazbata provokasyonu! CHP neyin peşinde?
- Rıza Çalımbay: İnşallah Beşiktaş şampiyon olur
- Margaritis Schinas'tan Türkiye'nin ekonomik atılımlarına övgü
- İş adamının cenazesi sonrası çatışma çıktı! İşte o anlar
- Dehşeti yaşadılar! Her şey bir anda oldu
- Yerel seçimde hangi hatalar tespit edildi? İstanbul'da seçim yenilecek mi? İşte detaylar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.